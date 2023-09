WWE-Star Gunther: „Ich habe Spuren hinterlassen“

„Österreich-Star Gunther bricht Rekord. Es sieht alles danach aus, als ob die Karriere noch größer wird“, lässt das deutsche „Sport1“ Wiens Wrestling-Phänomen hochleben. Das Montagnacht vor 8200 Fans, die er in Charlotte (US) alle gegen sich hatte, Geschichte schrieb. Mit einer Powerbomb nach 19 Minuten gegen Chad Gable (US), gegen den er zwei Wochen zuvor in einem Nicht-Titel-Kampf außerhalb des Rings ausgezählt worden war, behauptete Walter Hahn den Titel des Intercontinental-Champions, knackt damit morgen die WWE-Bestmarke des legendären Honky Tonk Man, der 454 Tage (1987/88) am Stück regierte.