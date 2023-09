Millionäre fordern global höhere Steuer für Reiche

In einem offenen Brief fordern jetzt fast 300 Menschen, die Steuern für Reiche global zu erhöhen. Darunter sind unter anderem Millionärinnen und Millionäre, sowie Politikerinnen und Politiker. Handeln soll ihnen nach die G-20 - und zwar bei ihrem Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu Delhi am Wochenende.