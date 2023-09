Bus kollidiert mit Motorrad: Biker schwerverletzt

Der Motorradfahrer (60) sei am Dienstag plötzlich aus den Viaduktbögen in Innsbruck gekommen, während zeitgleich ein Busfahrer (39) mit einem Omnibus auf der Ing.-Etzel-Straße entlangfuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der Biker schwere Verletzungen am Unterschenkel erlitt.