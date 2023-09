„Jugendlichen wird Angst eingetrichtert“

Was passiert in solchen kleinen Gruppen?

Die Radikalisierung läuft analog und digital. Oft gibt es so etwas wie einzelne Gruppensprecher, die den radikalen Islam bewundern. Da heißt es dann: „Du kommst nur zu uns rein, wenn du dich wie ein wahrer Muslim verhältst.“ Und man will natürlich dazugehören. Meist sind das Jugendliche, die wenig Selbstwirksamkeit erfahren und kaum Perspektiven für sich sehen. Diese jungen Menschen suchen etwas Sinnhaftes, das kann auch etwas unsinnig Gefährliches sein.