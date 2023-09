Ioan Gruffudd: Kein Geld für Miete - Ex muss raus

„Wir lieben dieses neue Haus. Wir sind so glücklich. Wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Wir lieben uns so sehr“, mit diesen Worten teilte sie ein Bild aus dem neuen Zuhause, das sie und die beiden Töchter nun bezogen. Dabei machte Alice Evans hier gute Miene zum bösen Spiel. Das ehemalige Familienanwesen räumte sie nämlich alles andere als freiwillig!