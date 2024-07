Hollywood-Ikone Sandra Bullock wird 60

Theater seit der Highschool

Schon an der Highschool spielte Bullock Theater, dann studierte sie Schauspiel. Auf erste Theaterrollen in New York folgten kleine Auftritte in Film und Fernsehen. 1993 fiel sie als Polizistin an der Seite von Sylvester Stallone in dem Science-Fiction-Film „Demolition Man“ auf. Die erste große Kino-Rolle kam 1994 mit Co-Star Keanu Reeves in dem Action-Knaller „Speed“. Es folgten weitere Hits wie der Liebesfilm „Während Du schliefst...“ (1995) oder die Verfilmung des John-Grisham-Romans „Die Jury“ (1996). In „Miss Undercover“ (2000) glänzte Bullock als Polizistin, die bei einer Miss-Wahl verdeckt ermittelt. In „Selbst ist die Braut“ (2009) war sie die zickige Chefin, die ihren Sekretär (Ryan Reynolds) mies behandelt, bevor sie sich in ihn verliebt.