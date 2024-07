Die berühmtesten Promi-Pateneltern der Welt

Jamie Lee Curtis: Die Schauspielerin ist eine enge Freundin des Regisseurs Stephen Gyllenhaal und wurde deshalb auch Sohn Jakes Patentante. Die 64-Jährige verriet in „People“, dass sie dem heute 42-Jährigen in jungen Jahren Karriere-Tipps gegeben hatte, „weil ich ja schon ein paar Jahre in der Branche dabei bin“.