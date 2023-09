Wie man als Lehrling jetzt zum „Akademiker“ wird

Es gibt rund 200 Lehrberufe in Österreich. Nur in rund 80 davon kann man derzeit eine Meisterprüfung machen. Sie betreffen dabei das Handwerk, Befähigungsprüfungen andere Gewerbe (z.B. Baumeister, Bestatter, Versicherungsmakler, Spediteur etc.). Aber 53 Prozent der Lehrlinge wollen eine weitere Ausbildung absolvieren, nur zehn Prozent machen die Matura nach.