„Man hofft immer, dass man nicht erwischt wird!“

Mit Vollgas startet heute die European Bike Week rund um den Faaker See in ihr 25. Jubiläum. Das Harley-Treffen wird von rund 100.000 Besuchern - darunter 80.000 Motorradfahrer - ausgiebig gefeiert. Und so hat auch die Polizei alle Hände voll zu tun - denn nicht wenige der Besucher sind sich ihrer strafbaren Tuning-Elemente bewusst. Die „Krone“ schaute den Beamten bei einer Schwerpunktkontrolle über die Schultern.