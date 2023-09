Nach Drogentod von 19-Jähriger: Freispruch

„Ich kann mich an nichts mehr erinnern“

Verteidiger Florian Astl wies in seinem Schlussplädoyer daraufhin, dass noch immer nicht sicher sei, ob die inkriminierten geschlechtlichen Handlungen einvernehmlich stattgefunden hätten. Das Gericht habe seine Entscheidung darum nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ zu entscheiden, so der Anwalt. „Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, sagte der Angeklagte vor Gericht aus.