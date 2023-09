Auch die Pferde hatten im Stall eine große Party

Max Kühner blickt strahlend auf die Springreit-EM in Mailand zurück. Mit Bronze im Teambewerb, der erstmaligen Qualifikation für Olympia seit 1996 in Atlanta und Kühners siebenten Platz im Einzelbewerb hat Österreichs Springreit-Sport wieder seinen Platz in der absoluten Elite. Nächstes Jahr startet die rot-weiß-rote Equipe in Paris vor dem prächtigen Ambiente von Schloss Versailles. Kühner hat ganz besondere Erinnerungen an die berühmte Sehenswürdigkeit: „Dort hatte ich das erste Date mit meiner Frau Liv.“