Besucher versuchen, Festival zu Fuß zu verlassen

Sonntagfrüh hatte die Polizei noch erklärt, dass „etwas mehr als 70.000 Menschen“ in Black Rock City festsäßen. Trotz der Sperre versuchten inzwischen aber einige Besucherinnen und Besucher, zu Fuß zurück in die Zivilisation zu kommen. Andere fügten sich der Situation resigniert. „Ich bin Chirurg und muss eigentlich am Dienstag arbeiten. So langsam aber wird mir klar, dass das nicht möglich sein wird“, sagte ein Arzt, der aus Kalifornien angereist war. „Die Patienten brauchen mich, aber ich kann nichts machen.“