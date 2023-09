Ars Electronica zeigt Kunst aus Lateinamerika

Blick nach Kuba

„Uns war wichtig, den Übergang von der bildenden Kunst zur Installation mit neuen Technologien zu zeigen“, sagt Lentos-Chefin Hemma Schmutz. Darum gibt es Analoges und Unbekanntes. Besonders berührend ist die Videoinstallation von Adrian Melis mit dem Titel „Tales from the Mountaintop/Erzählungen von der Bergspitze“, die in Zusammenarbeit mit Menschen in Kuba entstanden ist. Sie alle leben in bitterer Armut; sie erzeugen im Video Rhythmen und Klänge aus Objekten ihres Alltags, teils von Müllhalden stammend.