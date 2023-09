Hütchenspieler haben in der City wieder Hochsaison

Sie zocken hauptsächlich Touristen ab, sind aber auch Schanigartenbetreibern und Touristikern ein Dorn im Auge. Organisierte Hütchenspieler, die gutgläubige Passanten ausnehmen. Am vergangenen Wochenende waren sie erneut in der Innenstadt auf Beutefang, berichten „Krone“-Leser. Etwa in der Kärntner Straße und Rotenturmstraße.