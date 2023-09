NEOS greifen Polaschek und „Bürokratiemonster“ an

Bildungsminister „ein braver Verwalter“

NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre warf dem Bildungsminister vor, lediglich „ein braver Verwalter“ zu sein, aber keine Visionen zu haben. Nötig sei eine „echte Bildungsreform“. Konkret fordern die NEOS von Polaschek in ihrer am Montag gestarteten Petition neben einer radikalen Entrümpelung der bürokratischen Vorschriften an Schulen eine raschere Digitalisierung mit einheitlichen digitalen Systemen und mehr Unterstützungspersonal für die Verwaltung in den Schulen.