Krawalle bei Altach-Heimspiel gegen Sturm Graz

Es waren Szenen, die man in einem Fußballstadion nicht sehen will: Bereits während des Spiels hatte sich die Stimmung zwischen den rivalisierenden Lagern aufgeheizt, quasi mit dem Schlusspfiff explodierte dann der Dampfkessel. Chaoten aus Graz und Altach gingen aufeinander los, es flogen Flaschen, Bierkisten, Steine und Fäuste. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kräfte der Polizei, die ebenfalls mit diversen Gegenständen beworfen wurden, nicht energisch „dazwischengegrätscht“ wären und die beiden Lager wieder „unter dem Einsatz von technischen Mitteln“ (Schlagstöcke, Pfefferspray, etc.) in ihren jeweiligen Fanbereich zurückgedrängt hätten.