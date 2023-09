Tirols Geschichte endet nicht an der Landesgrenze

Am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck beschäftigen sich Forschende mit der zunehmenden Nationalisierung des damaligen Tirol vor dem Ersten Weltkrieg. Das Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte der Universität Bozen forscht zur Südtirolfrage aus italienischer Sicht und an der Universität in Trient beleuchten Wissenschaftler, wie sich die technologischen Fortschritte der vergangenen 200 Jahre auf den alpinen Raum ausgewirkt haben.