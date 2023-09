Russen bestücken ihre Bomber mit alten Autoreifen

Immer wieder Drohnenattacken

In letzter Zeit kam es immer wieder zu schweren Drohnenattacken auf russische Flugfelder, bei denen Bomber und Frachtflugzeuge zerstört wurden. So etwa wurde erst am 30. August der russische Flughafen Pskow in der gleichnamigen im Nordwesten des Landes liegenden Stadt von „zehn bis 20“ Drohnen angegriffen. Dort sind unter anderem Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76 stationiert, die von Piloten der 76. Garde-Luftsturm-Division der russischen Armee eingesetzt werden.