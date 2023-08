Flughäfen in Moskau wegen Drohen geschlossen

Drei Zivilisten kürzlich bei Drohnenangriff getötet

In den vergangenen Tagen wurden sowohl die russische Hauptstadt als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Vergangene Woche waren in der Region Belgorod nach Angaben der Behörden drei Zivilisten durch einen von ukrainischen Streitkräften mittels einer Drohne abgefeuerten Sprengsatz getötet worden. Am selben Tag traf eine Drohne ein Hochhaus in einem Moskauer Geschäftsviertel.