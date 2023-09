Laufen, Walken oder Gehen für den guten Zweck

Spaß an der Bewegung und damit auch Gutes tun, das liegt den Teilnehmern am ersten Wolfsberger Stadtlauf am Herzen. Diesmal gibt es gelbe T-Shirts für den Lauf, die man beim Intersport in Wolfsberg kaufen kann. Der Stadtlauf erstreckt sich über 4,8 Kilometer, ein eigener Kinderlauf geht über die Distanz von 500 Metern. Es winken wieder tolle Startsackerl, die ebenfalls beim Intersport in Wolfsberg ausgegeben werden.