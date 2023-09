Auch zum Schulbeginn bleibt es sommerlich und warm

Auch der Mittwoch bringt viel Sonnenschein. Nur anfangs sind besonders in den Tälern kurzzeitig örtlich flache Nebelfelder anzutreffen. Am Nachmittag bilden sich ein paar flache Quellwolken, vor allem im Südosten. Am Morgen umspannen die Temperaturen sechs bis 16 Grad, am Nachmittag 23 bis 30 Grad.