Mehr Mateschitz, weniger Babler

Die SPÖ entwickelt sich zur lustigsten Baracke des Ostens: In diesem politisch recht verdrießlichen Sommer steckte die Neidgenossenschaft rund um ihren großen Vorsitzenden Andreas Babler viel Kraft in einen leidenschaftlich geführten Kampf um Badeplätze an den heimischen Seen und das Vermögen der Familie Mateschitz.