Schmid: „Dinge passiert, die ich so nicht kenne“

Manfred Schmid (WAC-Trainer):

„Es war unsere schlechteste Saisonleistung, wir waren fehlerhaft. Körperlichkeit, Zweikampfverhalten und Passspiel waren nicht gut, teils abenteuerlich. Unsere hundertprozentigen Torchancen haben wir leider wieder nicht genutzt, da hätten wir sogar führen können, ohne gut gespielt zu haben. Es sind teils Dinge passiert, die ich von meiner Mannschaft so nicht kenne. Für uns ist das ein Alarmzeichen, dass du so gegen niemanden gewinnen kannst, es war enttäuschend. Die Startphase war mir unerklärlich, eigentlich wollten wir Fußballspielen, hatten Selbstvertrauen und dann haben wir unerklärliche Bälle gespielt. Nach der Umstellung in der Pause waren wir gut im Spiel und bekommen wieder ein Tor nach Tormannfehler und beim dritten fehlt die Restabsicherung. Banale Dinge haben uns das Spiel gekostet. Ich habe in den letzten Monaten diese Verunsicherung nicht mehr gesehen, heute ist das wieder aufgepoppt, dass Unsicherheiten kommen und in einzelnen Aktionen kein Vertrauen da ist. Man darf das alles heute aber nicht überbewerten, es war einiges gut bisher, wir haben auch das Gefühl, dass wir mehr als sechs Punkte haben müssten. Wir arbeiten konzentriert weiter und es wartet auch viel Arbeit auf uns.“