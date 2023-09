Ab 17 Uhr LIVE: Wolfsberger AC gegen Hartberg

Comeback von Avdijaj

Nun soll auch Rückkehrer Donis Avdijaj wieder mithelfen, den Blick nach oben zu richten. Der Deutsch-Kosovare unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025 und startet in sein drittes Hartberg-Engagement innerhalb von zwei Jahren, nachdem er zuletzt beim FC Zürich nicht glücklich wurde. Die Schweizer planten nicht mehr mit dem 27-jährigen Kreativspieler, anders als Schopp. „Ein super Puzzleteil, das wir hier dazubekommen und uns offensiv noch flexibler macht.“ Und Avdijaj blickte voller Zuversicht in die Zukunft. „Was spricht eigentlich dagegen, im Frühjahr an der Meisterrunde teilzunehmen?“, fragte er.