Stehend k. o. | Was uns bevorsteht

Was uns bevorsteht. Tatsächlich gibt die Politik insgesamt, vor allem aber die türkis-grüne Regierung gerade in diesem jetzt in den Altweibersommer (darf man das noch sagen?) übergehenden Sommer ein besonders trostloses Bild ab. Auch das, was Nehammer und Kogler, aber auch Kickl und Babler nun in der vergangenen Woche von sich gaben, hat die Bilanz keineswegs verbessert. Die Freiheitlichen fielen mit einem hochgradig bedenklichen Video der Jungblauen auf - das der Parteichef wenig überraschend für gut befand. Während sich der SPÖ-Chef derzeit vor allem auf Mateschitz junior fixiert (was Hans Peter Doskozil in seinem „Krone“-Interview auch kritisiert), vollzog der Bundeskanzler in Sachen Mietpreisbremse ja eine 180-Grad-Kehrtwende. Was er noch vor wenigen Monaten verhinderte, kommt nun doch. Wenig überraschend wird dieser Schleuderkurs heftig kritisiert („viel zu spät“) und hämisch kommentiert. Die Nervosität in den Reihen der ÖVP wie der SPÖ steigt, je näher die Wahlen rücken. Spätestens im Frühherbst 2024 stimmen die Österreicher über die Bundespolitik ab. Man mag sich heute gar nicht ausdenken, welch trostloser Polit-Sommer uns da nächstes Jahr erst bevorsteht.