So wurde Juwelier-Überfall nach 14 Jahren geklärt

Mit Leib und Seele war die Grazerin Christa Reiter Juwelierin, ihr Geschäft am Jakominiplatz ihre Passion. Den 24. Jänner 2009 wird die heute 78-Jährige allerdings niemals vergessen: Am helllichten Tag stürmten gegen 10 Uhr plötzlich drei vermummte Männer in ihr Geschäft.