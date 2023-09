Mutter von Zweijährigem „vor die Türe gesetzt“

Die Kameraden fackelten nicht lange: „In wenigen Augenblicken war die Tür geöffnet“, so Silke H., die ihren kleinen Sohn danach sichtlich erleichtert und glücklich in die Arme schließen konnte. Als kleines Dankeschön für die prompte Hilfe gab es von Constantin ein gemaltes Feuerwehrauto als Geschenk. „Er ist ein großer Fan der Feuerwehr“, hält die Mutter fest. „Wir haben uns sehr über das Dankeschön gefreut“, so Kommandant Wolfgang Graf.