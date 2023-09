Erste Etappe der Sanierung auf der A 9 ist fertig

Aus Rücksicht auf den Schulbeginn erfolgt nun eine zweiwöchige Pause. Am Sonntag, dem 17. September, werden ab 16 Uhr die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Süden für eine etwa sechswöchige Sanierung gesperrt. In diesem Fall führt die beschilderte Umleitung über die A 2 Südautobahn bis zur Anschlussstelle Unterpremstätten, bei der man „umdrehen“ und wieder retour bis zur bereits erneuerten ersten Hälfte der Anschlussstelle Seiersberg fahren kann.