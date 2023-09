Stalking: Wenn Liebe auf der Anklagebank endet

Studentin wollte Beziehung retten - mit falschen Mitteln

Ihre große Liebe zurückgewinnen wollte auch eine 21-Jährige. Im Juli trennte sie sich von ihrem Freund - einvernehmlich, wie sie meint. Danach rief sie ihren Ex bis zu 135-mal (!) am Tag an. Laut Anklage soll die Studentin den jungen Mann auch beim Arzt, der Physiotherapie und dem Eishockey-Training aufgesucht haben. „Sinn der Sache war, dass ich die Beziehung retten wollte“, so die Niederösterreicherin.