So werden Diamanten nachhaltig und erschwinglich

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen winzigen Diamanten in der Hand, kaum größer als ein Sandkorn. Es klingt wie Magie, aber in den Laboren moderner Wissenschaftler wächst dieser winzige Kristall zu einem prunkvollen Schmuckstein heran. Was in der Natur Tausende Jahre benötigt, geschieht im Labor binnen weniger Monate.