Swarovski will mit Labor-Diamanten Welt erobern

Diese wird im Herbst an einer Stelle präsentiert, die markanter nicht sein könnte: in der 5th Avenue in New York City, im Zuge der Eröffnung des neuen Swarovski-Flagship-Stores ebendort. Ab 18. September wird „Galaxy“ dann in Geschäften in den USA und Kanada erhältlich sein. Es handelt sich offenbar um einen Markt, der es in sich hat: Der globale Marktwert von „Created Diamonds“ betrage mehr als fünf Milliarden Euro.