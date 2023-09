Paragleiter stürzt nach Start 30 Meter über Abhang

Der 64-jährige Deutsche wollte laut Polizei gegen 18 Uhr einen Übungsflug vom Startplatz „Stalpe“ am Sillianberg zum Landeplatz in Sillian unternehmen. „Als er in die Startphase kam, klappte der Gleitschirm plötzlich ein und kippte nach vorne. Dabei geriet der Mann aus dem Gleichgewicht und konnte den Schirm nicht mehr kontrollieren“, heißt es vonseiten der Ermittler.