Aus Wärme einfach Kälte machen: Es ist möglich!

Selbstverständlich: Bei der Hitze trinken wir viel (Wasser, keinen Alkohol), wir rennen nicht am hohen Mittag draußen rum, wir verschatten die Fenster, so gut es geht. Diese Ratschläge erscheinen mit der Regelmäßigkeit nationaler Feiertage bei jeder Hitzewelle in allen Medien. Als ob wir alle eben aus Grönland eingewandert wären und noch nie 30 Grad erlebt hätten …