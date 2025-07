Das „Team Vorarlberg“ setzt auf zwei Lokalmatadore

„Das wird eine wichtige Grenzerfahrung für unseren Youngster“, sagt Paul Renger, Sportdirektor des „Team Vorarlberg“ zu der doch überraschenden Nominierung des 22-jährigen Dornbirners Kilian Feurstein für die, am 9. Juli in Steyr (OÖ) startende und am 13. Juli mit dem Grande Finale in Feldkirch zu Ende gehende, Tour of Austria. „Wir wollen dem Vorarlberger Nachwuchs auf der großen Bühne aber eine Chance geben und an seine Stärken glauben.“