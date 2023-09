Neue Attacken: Schüsse in russischer Stadt Pskow

Transportflugzeuge zerstört

Der Flughafen Pskow war in der Nacht auf Mittwoch von einem Drohnenschwarm heimgesucht worden. Dort sind unter anderem Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76 stationiert, die von Piloten der 76. Garde-Luftsturm-Division der russischen Armee eingesetzt werden. Zu ihr zählt das 234. Luftlande-Regiment aus Pskow, das unter anderem bei den Kämpfen um Butscha im März 2022 identifiziert worden war. Reporter machen es für die gezielte Ermordung von Zivilisten in der Region verantwortlich. Im Zuge des Angriffs in Pskow sollen vier der Il-76-Maschinen zerstört und zwei weitere beschädigt worden sein.