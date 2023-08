Satellitenbild zeigt schwer beschädigte Flugzeuge

In der Nähe der Flügel beschädigt

Es sei zu erkennen, dass ein Flugzeug in der Nähe der Flügel beschädigt wurde (siehe Tweet oben), schilderte der Luftfahrtexperte Anatoli Chraptschinski gegenüber „Schemy“. Dies könne man innerhalb von zwei bis drei Monaten wieder reparieren, so seine Prognose. Er vermutet, dass die Drohnen den Treibstofftank treffen hätten sollen.