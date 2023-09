Ukraine flog Angriffe mit 16 „Pappkarton-Drohnen“

Insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper seien in der Nacht zum vergangenen Sonntag zum Einsatz gekommen, berichteten ukrainische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Quellen beim Geheimdienst SBU. Dabei sollen in Kursk fünf russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme beschädigt worden sein. Unabhängig überprüft werden konnte das bisher nicht. Die feindlichen Drohnen wurden zwar auch durch russische Behörden bestätigt, zu Schäden an Flugzeugen und anderer militärischer Infrastruktur gab es aber keinerlei Angaben.