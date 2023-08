Das schmerzt! Wolfi Adler von Linz in die Schweiz

Schweizer Lebensgefährtin

Der Wechsel zu den Eidgenossen kam über Wolfi Adlers Schweizer Lebensgefährtin Liliane Leimgruber zustande. Sie hatte ihn auf die vakanten Trainer-Positionen in der Schweiz aufmerksam gemacht. „Das ist was für mich, das reizt mich sehr“, war sich Adler sicher. So kamen die Gespräche ins Rollen, die Verträge wurden bald fixiert. Seinen Lebensmittelpunkt wird Wolfi Adler bei seiner Freundin in der Nähe von Basel haben. In der Leichtathletik ist er für die „höhere Ausbildung“ der Trainer zuständig, wird die Coaches in ihren Stützpunkten besuchen und unterstützen. Die Tätigkeit im Bobsport reizt ihn sehr. „Diese ist nicht ganz neu für mich. Früher habe ich in Österreich schon mal Bob-Junioren trainiert.“ Jetzt geht’s leistungsmäßig freilich in die Weltklasse. «Ich freue mich riesig, mich mit den speziellen Ansprüchen des Bobsports zu beschäftigen», sagte Adler dem Schweizer „Blick“. Das Blatt hieß ihn als „Star-Coach“ in der Schweiz willkommen.