Anna Mabo: „Möchte eine Partnerin des Lebens sein“

Dadurch schiebst du den Inhalt aber auch wieder ein bisschen von dir weg.

Die Lieder sind schon dezidiert meist auf andere Personen gerichtet, doch selbst wenn etwas aus meiner Perspektive passiert ist, versuche ich es aus einer anderen Warte aus zu beobachten. Man redet mit sich nie wie mit einem besten Freund. Man ist zu anderen immer freundlicher als zu sich selbst, aber das ist okay, denn jeder hat Selbstzweifel. Es ist schwer, an sich selbst zu glauben, aber wenn jeder an jemand anderen geglaubt, gleicht sich das aus. Deshalb ist Freundschaft so wichtig. Self-Care und Self-Love sind wichtig, aber es ist auch wichtig, anderen zu vertrauen. Wenn man sich nicht immer selbst liebt, ist es auch okay. Man geht sich manchmal auch am Nerv, das ist völlig legitim. Man muss sich nicht immer selbst so mögen wie die besten Freunde. Solange die aber was in dir sehen, wird es schon passen.