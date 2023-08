Mostar-Fans fackelten Auto von Schiedsrichter ab!

Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass die 7000 im Stadion erwarteten Fans zwar laut, aber friedlich sein werden. Letzteres war nicht immer so: Vor knapp zwei Jahren drängten in der Nähe von Mostar Velez-Fans nach dem 0:2 im Liga-Spiel gegen Banja Luca den am Rückweg nach Sarajevo befindlichen PKW von Referee Sabrija Topalovic und dessen Assistenten in einem Tunnel ab, zwangen alle zum Aussteigen und warfen dann eine brennende Fackel in den Wagen . . .