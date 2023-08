Attacken gegen Nehammers „Schmähpreisdeckel“

Kanzler wirft Opposition Schüren von Ängsten vor

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach in seiner Rede von einem Schüren von Ängsten durch die Opposition und warnte vor der Stärkung radikaler Kräfte. Den Hauptteil seiner Rede wendete der Regierungschef freilich dafür auf, das in der Früh von der Regierung geschnürte Anti-Teuerungs-Paket mit einem Mietpreisdeckel zu feiern. Gleichzeitig argumentierte Nehammer, dass die Inflation zuletzt von elf auf sieben Prozent zurückgegangen sei. Vorwürfe richtete er dennoch an „manche Energiekonzerne“ im Osten, deren Tarife ein „Skandal“ seien und wegen derer die Koalition kompensieren müsse. Nicht müde wurde Nehammer auch, die ausgeweitete Gewinnabschöpfung bei Energieunternehmen zu preisen.