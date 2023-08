Kommt als Nächstes Schwarz-Rot?

Kanzler Karl Nehammer war in seiner Ablehnung gegenüber Herbert Kickl im krone.tv-Sommergespräch sogar überdeutlich, wenn er ihn gar als Minister in einer neuen Regierungskonstellation ausschließt! Natürlich ließ er sich noch ein Hintertürchen offen, indem er sagt: „Die FPÖ ist mehr als Herbert Kickl.“ Aber der streitbare FPÖ-Chef wird es sich sicher nicht nehmen lassen, im Fall des Falls auch mitregieren zu wollen. Schwarz-Blau neu ist also raus!