Was bedeutet „Stress“?

Wann es gefährlich wird

Auch heute noch reagieren wir in Stresssituationen auf dieselbe Art und Weise wie damals unsere Vorfahren. Das ist ganz natürlich und hilft uns sogar kurzfristig in Prüfungssituationen oder beim Sport (denke etwa an einen 100-Meter-Lauf), tolle Leistungen zu erbringen. Wer aber ständig unter „Strom“ steht, befindet sich auch ständig in Alarmbereitschaft - so, als ob er andauernd vom erwähnten Säbelzahntiger bedroht würde.