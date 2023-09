Tocotronic-Sänger reflektiert die Corona-Zeit

Die Erzählung eines Jahres „des äußeren Stillstands und des inneren Aufruhrs“ verfängt sich gerne in Wiederholungen und Ähnlichkeiten. Zwischen nicht enden wollenden Rückenschmerzen, kurzen Park-Spaziertreffen mit anderen in Berlin lebenden Kulturprominenten und den detaillierten Beschreibungen der temporären Fadesse in seiner Wohnung, zieht die Geschichte unweigerliche Wiederholungsschleifen, die sich während der Pandemie in so gut wie jeder Existenz manifestierten. Sprachlich gelingt es dem Musiker zumeist, Kurzweil auszustrahlen und Trivialität zu umschiffen, die sorgsam eingebrachte Ironie gerät zuweilen etwas spießig und platt. Ein erfolgreicher Künstler ist eben nicht auch gleichzeitig ausgewiesener Humorist. Ernster wird es, wenn er die Zukunft der Gitarrenmusik anzweifelt und trotz weltoffener Einstellung nicht verhindern kann, zuweilen in eine „wie soll es denn künftig eigentlich weitergehen“-Boomer-Zweifelhaltung fällt, die mehr nach Resignation als persönlicher Progression ruft.