Rummenigge verrät: Kane-Deal begann auf Bahamas

„Wir waren uns in unserem Transfer-Ausschuss vom ersten Tag an alle einig, dass wir diesen Transfer machen wollen. Jeder hatte dann so seine Aufgabe, und meine war es, mit Harry viel Kontakt zu halten. Ich habe sehr viel mit ihm gesprochen und sofort festgestellt, was für ein guter Typ er ist“, erzählt der Bayern-Boss im Podcast „Phrasenmäher“ der „Bild“-Zeitung.