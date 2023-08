Zechpreller werden nach Österreich ausgeliefert

Richter entscheidet über U-Haft

Das junge Duo wurde nach seiner Flucht, wie berichtet, bei einer Tankstelle in Kroatien geschnappt und seither dort festgehalten. Bei Auslieferungen werden Verdächtige in die nächste Justizanstalt nach der Grenze gebracht, das ist in diesem Fall eben Graz. „Dann muss der zuständige österreichische Richter innerhalb von 48 Stunden über die Verlängerung der U-Haft entscheiden“, erklärt Bacher.