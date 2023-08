Weiter Anspannung in Pinzgau und Pongau

Meldegrenze in Stadt Salzburg überschritten

Im Bereich der Stadt Salzburg überschritt die Salzach die Meldegrenze und es sind an der Messstelle Nonntaler Brücke seltene Pegelstände von 6,5 Metern zu erwarten. In den frühen Nachtstunden rechnen die Experten des Hydrografischen Dienstes an der mittleren und oberen Salzach mit einem zehn- bis 30-jährigen Hochwasser. Der Höhepunkt ist in diesem Bereich für die erste Nachthälfte vorausgesagt.