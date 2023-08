Weiter starker Regen erwartet: Hochwasser möglich

Örtlich sind Überschwemmungen und Hangrutsche möglich

In Bruck im Pinzgau ist die Salzach am Morgen weit über die Ufer getreten. Fußgänger- und Radwege mussten gesperrt werden. Die Feuerwehr Mittersill ist zur Stunde im Hochwassereinsatz und passt das Schutzsystem laufend an. Innerhalb eines Tages ist der Wasserstand der Salzach von 2,40 Metern auf 5,22 Meter angestiegen. In Sulzau wurden 2,42 Meter gemessen. Lokale Überschwemmungen sind dort genauso wie in Teilen des Pongaus möglich. In Wallnerau bei Schwarzach stieg der Pegel sogar auf 3,44 Meter. Eine weitere Gefahr sind Hangrutsche durch den aufgeweichten Boden. Die größten Wassermengen werden am frühen Abend erwartet.