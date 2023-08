Wagner-Kämpfer sollen neue Pässe in Minsk bekommen

Damit könnten die Wagner-Kämpfer etwa in die EU einreisen und hier Terroranschläge verüben, sagte der Politiker weiter, der im Exil lebt. Wie viele Söldner bereits neue Pässe bekommen hätten, gab er nicht an. Nach einem gescheiterten Aufstand der Wagner-Armee gegen Moskaus Militärführung im Juni hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Gruppe eingeladen, in sein Land zu kommen. Laut Latuschko halten sich weiterhin tausende Wagner-Söldner in Belarus auf.



Hier sehen Sie eine Infografik zur Söldnertruppe Wagner.