Ukrainischer Minister: „Wagner-Gruppe ist kaputt“

Viele hochrangige Köpfe der Wagner-Gruppe in Absturz-Jet

Am Mittwoch war ein Privatjet abgestürzt, der sich auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg befand. Es sollen sich hochrangigen Köpfe der Wagner-Gruppe in der Maschine befunden haben. Es wird vermutet, dass es sich bei der Vorfall eine Racheaktion des Kremls für Prigoschins Verrat gehandelt haben dürfte. So erklärte Russland-Experte Gerhard Mangott: „Es war ein Auftragsmord der politischen Führung.“ Sein Tod sei „nur eine Frage der Zeit“ gewesen - und eine Machtdemonstration Putins.